В городе на Днепропетровщине из-за аварии на водопроводе временно ввели графики подачи воды

Вслед за Синельниковым воды не будет также в Павлограде.

Причина – аварийная ситуация на водопроводе Днепр – Западный Донбасс. Для устранения проблем во время ремонта в городе будут перебои с водой.

КП «Павлоградводоканал» сообщает: в связи с тем, что для ликвидации аварии на водоводе ДМП ПКХ «ДЗД», пришлось опустошить весь водопровод и исчерпанием запасов собственных резервуаров предприятия, — говорится в сообщении.

С 8 утра 16 августа вода будет по графику. В пятницу – до 14:00, а затем водоснабжение появится только в 7 утра субботы, 17 августа, и только до 13:00.

Нормальное водоснабжение будет возвращено только с 20:00 субботы, 17 августа.

Просим жителей города сделать необходимый запас воды, – обратились к потребителям представители водоканала.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: