В городе на Днепропетровщине из-за аварии на водопроводе временно ввели графики подачи воды

Причина – аварийная ситуация на водопроводе Днепр – Западный Донбасс. Для устранения проблем во время ремонта в городе будут перебои с водой.
КП «Павлоградводоканал» сообщает: в связи с тем, что для ликвидации аварии на водоводе ДМП ПКХ «ДЗД», пришлось опустошить весь водопровод и исчерпанием запасов собственных резервуаров предприятия, — говорится в сообщении.
С 8 утра 16 августа вода будет по графику. В пятницу – до 14:00, а затем водоснабжение появится только в 7 утра субботы, 17 августа, и только до 13:00.
Нормальное водоснабжение будет возвращено только с 20:00 субботы, 17 августа.
Просим жителей города сделать необходимый запас воды, – обратились к потребителям представители водоканала.
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