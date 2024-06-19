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В городе на Днепропетровщине тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения

Сегодня 20:01
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В Днепропетровской области начали поднимать тарифы на воду.

Новости Днепра про В городе на Днепропетровщине тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения

Водоснабжение и водоотвод в Марганецком обществе будет стоить дороже.

Это касается прежде всего воды, поставляемой именно населению.

В горисполкоме Марганца состоялось внеочередное заседание исполнительного комитета, на котором были утверждены новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения, бюджетных организаций и других потребителей.

С 5 июля 2024 года цена за воду составит:

— на централизованное водоснабжение – 79,98 грн. за 1 куб м (с налогом на добавленную стоимость);
— на централизованный водоотвод – 45,00 грн. за 1 куб м (с налогом на добавленную стоимость).

Местные власти уточнили, что также проводятся работы по очистке труб, фильтров и отстойников.

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