В городе на Днепропетровщине построят новую мобильную школу с укрытием

В городе Апостолово вражеские обстрелы разрушили все учебные заведения. Поэтому там будет построена новая мобильная школа с укрытием на восемь классов.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Он встретился с Мехри Дракман — директором программы «Мечтаем и действуем», представительницей международной некоммерческой организации IREX и обсудил вопросы строительства школы в Апостолове. Меморандум по IREX при поддержке USAID о построении учебного заведения был подписан 5 мая 2024 года.
“Спасибо Мехре за неравнодушие и важную работу по развитию образования на Днепропетровщине! Вместе мы сделаем все возможное, чтобы у наших детей были достойные условия для обучения и в будущем могли отстроить современную, процветающую страну”, — написал Николай Лукашук.
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