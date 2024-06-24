Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В городе на Днепропетровщине ограничат подачу воды из-за высокой цены

Сегодня 11:56
просмотров

Теперь днем ​​давление в сети водоснабжения будет снижено.

Новости Днепра про В городе на Днепропетровщине ограничат подачу воды из-за высокой цены

В Павлограде в Днепропетровской области анонсировали неприятные изменения. Местный водоканал предупредил о периодическом понижении давления воды в сети. Это объясняют ростом тарифа со стороны предприятия, поставляющего питьевую воду в город.

С 01 июня повысился тариф на покупную воду со стороны ДМПОУГ «ДНЕПР-ЗАПАДНЫЙ ДОНБАСС» (Постановление НКРЭКУ от 28.05.2024г. №1024) с 18,54 грн/м³ до 31,00 грн/м³, в свою очередь, тариф для населения города остался на уровне 24 февраля 2022 года. В целях недопущения отключения г. Павлоград от централизованного водоснабжения, в связи с отсутствием возможности платить за покупную воду в полном объеме, — говорится в сообщении.

Таким образом, с целью экономии водопотребления водоканал уменьшит давление в сети. С 21 июня ограничения будут действовать с 10:00 – 17:00, но оставшееся время подача воды будет обычной.

Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации во избежание полного отключения г. Павлоград от централизованного водоснабжения”, – говорится в сообщении.

Читайте также:

Новости Днепра про В городе на Днепропетровщине ограничат подачу воды из-за высокой ценыУкраїнська Новости Днепра про В городе на Днепропетровщине ограничат подачу воды из-за высокой ценыРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Враг изуродовал 2 здания медучреждения: в результате атаки на Никополь пострадала женщина
    Новости Днепра
    Сегодня 10:57
    Враг изуродовал 2 здания медучреждения: в результате атаки на Никополь пострадала женщина

    24 июня враг в очередной раз атаковал Никопольщину артиллерией и…

    В Кривом Роге из-за столкновения с фурой перевернулась маршрутка набитая пассажирами: детали от ГСЧС
    Новости Днепра
    Сегодня 10:23
    В Кривом Роге из-за столкновения с фурой перевернулась маршрутка набитая пассажирами: детали от ГСЧС

    В Кривом Роге на Днепропетровщине произошло серьезное ДТП с участием…

    Зарабатывали до 10 млн грн в месяц: на Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков
    Новости Днепра
    21.06.2024 19:27
    Зарабатывали до 10 млн грн в месяц: на Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков

    На Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков.

    В результате вражеской атаки на Днепропетровщину 21 июня пострадали люди
    Новости Днепра
    21.06.2024 18:48
    В результате вражеской атаки на Днепропетровщину 21 июня пострадали люди

    Днем враг гасил по Никопольщине и запустил ракету в Кривой…

    Последние новости

    В Днепре в яхт-клубе «Сич» появились батут на воде и катамараны: какая цена
    В Днепре в яхт-клубе «Сич» появились батут на воде и катамараны: какая цена

    В Днепре в яхт-клубе "Сич" можно прокатиться на катамаранах и попрыгать на батуте.

    Сегодня 13:21
    2
    просмотров
    В Днепре на берегу увидели много пены: в чем дело
    В Днепре на берегу увидели много пены: в чем дело

    Жители Днепра заметили пену на берегу реки.

    Сегодня 13:17
    1
    просмотров
    Новая дата празднования Рождества Иоанна Предтечи 2024: что нельзя делать и традиции дня
    Новая дата празднования Рождества Иоанна Предтечи 2024: что нельзя делать и традиции дня

    Сегодня отмечают Рождество Иоанна Предтечи или Крестителя. Праздник имеет два названия поскольку Иоанн предсказал пришествия Иисуса Христа и сам был его предшественником, а также он крестил в водах Иордана Христа.

    Сегодня 12:51
    0
    просмотров
    Как выглядит самый дорогой туалет в Днепре: вход 40 грн
    Как выглядит самый дорогой туалет в Днепре: вход 40 грн

    В Днепре заметили самый дорогой туалет.

    Сегодня 12:36
    2
    просмотров
    Многоярусная башня и детализированная каменная кладка: на берегу Днепра построили старинный замок
    Многоярусная башня и детализированная каменная кладка: на берегу Днепра построили старинный замок

    В Днепре на ж/м Парус построили замок.

    Сегодня 12:04
    2
    просмотров
    Житель Днепропетровщины отказался от мобилизации, потому что его брат уже служит в ВСУ
    Житель Днепропетровщины отказался от мобилизации, потому что его брат уже служит в ВСУ

    В Днепропетровской области за отказ от мобилизации судили мужчину.

    Сегодня 11:14
    2
    просмотров
    Враг изуродовал 2 здания медучреждения: в результате атаки на Никополь пострадала женщина
    Враг изуродовал 2 здания медучреждения: в результате атаки на Никополь пострадала женщина

    24 июня враг в очередной раз атаковал Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе.

    Сегодня 10:57
    2
    просмотров
    В Кривом Роге из-за столкновения с фурой перевернулась маршрутка набитая пассажирами: детали от ГСЧС
    В Кривом Роге из-за столкновения с фурой перевернулась маршрутка набитая пассажирами: детали от ГСЧС

    В Кривом Роге на Днепропетровщине произошло серьезное ДТП с участием маршрутки и фуры.

    Сегодня 10:23
    4
    просмотров
    В Днепре объявили IV уровень опасности
    В Днепре объявили IV уровень опасности

    В Днепропетровском РЦГМ предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

    Сегодня 10:04
    2
    просмотров
    В Днепре заметили редкое насекомое, которое занесено в Красную Книгу (ФОТО)
    В Днепре заметили редкое насекомое, которое занесено в Красную Книгу (ФОТО)

    В Днепре нашли редкое насекомое.

    Сегодня 09:48
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх