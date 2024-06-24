В городе на Днепропетровщине ограничат подачу воды из-за высокой цены

Теперь днем ​​давление в сети водоснабжения будет снижено.

В Павлограде в Днепропетровской области анонсировали неприятные изменения. Местный водоканал предупредил о периодическом понижении давления воды в сети. Это объясняют ростом тарифа со стороны предприятия, поставляющего питьевую воду в город.

С 01 июня повысился тариф на покупную воду со стороны ДМПОУГ «ДНЕПР-ЗАПАДНЫЙ ДОНБАСС» (Постановление НКРЭКУ от 28.05.2024г. №1024) с 18,54 грн/м³ до 31,00 грн/м³, в свою очередь, тариф для населения города остался на уровне 24 февраля 2022 года. В целях недопущения отключения г. Павлоград от централизованного водоснабжения, в связи с отсутствием возможности платить за покупную воду в полном объеме, — говорится в сообщении.

Таким образом, с целью экономии водопотребления водоканал уменьшит давление в сети. С 21 июня ограничения будут действовать с 10:00 – 17:00, но оставшееся время подача воды будет обычной.

Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации во избежание полного отключения г. Павлоград от централизованного водоснабжения”, – говорится в сообщении.

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