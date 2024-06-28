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В городе на Днепропетровщине может вырасти тариф на водоснабжение

Сегодня 12:33
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В Никополе Днепропетровской области может подорожать централизованное водоснабжение и водоотвод.

Новости Днепра про В городе на Днепропетровщине может вырасти тариф на водоснабжение

По словам городского головы Александра Саюка, с января 2022 тариф на водоснабжение и водоотвод в Никополе оставался на уровне 33 грн за кубометр. Теперь его планируют увеличить примерно вдвое. Город уже предоставил свои расчеты нового тарифа в размере 63 гривны в НКРЭКУ и ждет решения.

Об этом Александр Саюк сообщил на пресс-конференции 27 июня.

“Мы подаем их каждый год, начиная с 2021-го. Но с января 2022 года у нас тариф остается на уровне 33 грн – это водоотвод и водоснабжение. Этот тариф убыточный, и город постоянно предоставляет из бюджета дотации водоканала, чтобы он мог функционировать и предоставлять услуги” — сказал Александр Саюк.

Он также отметил, что речь идет о тарифе на ту воду, которая подается не из магистрального водопровода. Стоимость воды из водопровода будет еще выше, но не в разы, а на определенные проценты.

«Водогон начал работать, по городу Никополю — мы сейчас в стадии подписания договора с водоканалом. Дороже будет или не дороже? Будет дороже не в разы, а на проценты. Точнее, можем сказать после подписания», — сказал Александр Саюк.

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