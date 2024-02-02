В городе на Днепропетровщине будут взрывы: когда именно

В Кривом Роге в Днепропетровской области произойдет взрыв на карьере.

После громкой «шахидной» ночи, 2 февраля в Кривом Роге в 14.00 проведут плановый взрыв в карьере «Южный».

Жителей города просят не пугаться взрывов. Особенно это касается жителей Саксаганского и Центрально-Городского районов, рядом с которыми расположен карьер.

Однако остальные районы тоже могут слышать отдаленные звуки взрывов. По состоянию на 13.50 в городе и области раздается воздушная тревога.

Напомним, в ночь на 2 февраля Кривой Рог атаковали ударными БПЛа. Некоторые из них удалось сбить, но, по меньшей мере, один повредил объект Укрэнерго. Из-за вражеской атаки 113 шахтеров застряли под землей, а более 50 тысяч человек были без света. Рабочих уже подняли на поверхность, а электроэнергию вернули.

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