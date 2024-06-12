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  • В Германии при поиске пропавшей девочки из Днепропетровщины в лесу нашли тело: его еще не идентифицировали

В Германии при поиске пропавшей девочки из Днепропетровщины в лесу нашли тело: его еще не идентифицировали

Сегодня 12:07
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В Германии продолжаются поиски пропавшей 9-летней Валерии из Днепропетровщины.

Новости Днепра про В Германии при поиске пропавшей девочки из Днепропетровщины в лесу нашли тело: его еще не идентифицировали

В Германии во время масштабных поисков девятилетней украинки Валерии, которая 3 июня пропала без вести по дороге в школу, нашли тело в лесу возле города Дебельн (Саксония). Об этом пишет Bild.

Тело нашли около 14:30 в лесу в 3 км от дома родителей Валерии. Отмечается, что это место еще не проверяли, но после появления новых свидетельских показаний, которые слышали крики о помощи в лесу, в этом районе провели масштабную поисковую операцию.

Полиция пока не смогла подтвердить, принадлежит ли найденное тело исчезнувшей украинской девочке.

Сейчас мы выясняем, есть ли погибшая девятилетняя девочка из Дебельна, которую разыскивали до сих пор. Нашей первоочередной задачей является сбор доказательств на месте, где было найдено тело, — заявил представитель полиции.

Полиция пообещала сообщить детали.

Напомним, девочку из Днепропетровщины, которая сейчас живет вместе с мамой в Германии, до сих пор не нашли. Об исчезновении 9-летней Валерии стало известно 3 июня. Утром она пошла в школу, но на занятиях так и не появилась. Впоследствии одноклассники сообщили, что видели школьницу недалеко от учебного заведения. Родители девочки считают, что ее похитили. Отец Валерии, который служит в ВСУ, собирается приехать в Германию, чтобы помочь в поисках.

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