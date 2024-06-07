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В Германии несколько дней ищут пропавшую 9-летнюю девочку из Днепропетровщины

Сегодня 10:30
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В Германии, земли Саксония, ищут 9-летнюю Валерию, которая исчезла 3 июня и до сих пор не была найдена.
Новости Днепра про В Германии несколько дней ищут пропавшую 9-летнюю девочку из Днепропетровщины

Школа, в которой обучалась Валерия.

О трагическом случае сообщает Billd и полиция Саксонии.

Известно, что в последний раз девочку видели около 06:50 утра 3 июня. Тогда она должна была отправиться в школу на автобусе. Однако в учебное заведение не явилась. Об исчезновении Валерии никто и не мог подумать, поэтому мать заметила это только во второй половине того же дня. Местная полиция получила сообщение о том, что девочка не вернулась домой, около 18:30.

Новости Днепра про В Германии несколько дней ищут пропавшую 9-летнюю девочку из Днепропетровщины

По информации от полиции, записи с видеокамер и опросы водителей школьного транспорта подтвердили, что Валерия даже не садилась в автобус, которым должна была поехать в школу.

5 июня полиция Саксонии доложила, что в среду 4 июня ребенка интенсивно искали в районе города Дебельн и реки Фрайбергер Мульде. Собаки-спасатели прочесывали заброшенные постройки, лесные массивы, поля и луга в районе берегов реки Мульде и на востоке города. Однако поиски не привели стражей порядка к результату.

Полиция не исключает, что девочка могла уехать за пределы Германии или стать жертвой преступления.

Друг семьи девочки рассказал Радио Свобода, что они родом из Днепропетровщины, переехали в Германию в 2022 году.

Напомним, зимой мы писали, что 11-летнюю девочку, пропавшую в Днепре 29 января, нашли мертвой. Ее убийцу задержали позже.

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Новости Днепра про В Германии несколько дней ищут пропавшую 9-летнюю девочку из ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про В Германии несколько дней ищут пропавшую 9-летнюю девочку из ДнепропетровщиныРусский

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