В Германии несколько дней ищут пропавшую 9-летнюю девочку из Днепропетровщины

О трагическом случае сообщает Billd и полиция Саксонии.
Известно, что в последний раз девочку видели около 06:50 утра 3 июня. Тогда она должна была отправиться в школу на автобусе. Однако в учебное заведение не явилась. Об исчезновении Валерии никто и не мог подумать, поэтому мать заметила это только во второй половине того же дня. Местная полиция получила сообщение о том, что девочка не вернулась домой, около 18:30.
По информации от полиции, записи с видеокамер и опросы водителей школьного транспорта подтвердили, что Валерия даже не садилась в автобус, которым должна была поехать в школу.
5 июня полиция Саксонии доложила, что в среду 4 июня ребенка интенсивно искали в районе города Дебельн и реки Фрайбергер Мульде. Собаки-спасатели прочесывали заброшенные постройки, лесные массивы, поля и луга в районе берегов реки Мульде и на востоке города. Однако поиски не привели стражей порядка к результату.
Полиция не исключает, что девочка могла уехать за пределы Германии или стать жертвой преступления.
Друг семьи девочки рассказал Радио Свобода, что они родом из Днепропетровщины, переехали в Германию в 2022 году.
Напомним, зимой мы писали, что 11-летнюю девочку, пропавшую в Днепре 29 января, нашли мертвой. Ее убийцу задержали позже.
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