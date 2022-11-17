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В Генштабе подтвердили уничтожение штаба российских оккупантов в Мелитополе

Сегодня 18:45
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ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов в Запорожской области. Враг потерял много живой силы и технику.

Новости Днепра про В Генштабе подтвердили уничтожение штаба российских оккупантов в Мелитополе

«По уточненной информации, в Мелитополе наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений», — отметили украинские военные.

В Генштабе также проинформировали о том, что в результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка были уничтожены:

  • 2 склада боеприпасов;
  • две единицы БМ-21 «Град»;
  • зенитный ракетный комплекс С-300

Кроме того, враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.

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