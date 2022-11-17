В Генштабе подтвердили уничтожение штаба российских оккупантов в Мелитополе

«По уточненной информации, в Мелитополе наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений», — отметили украинские военные.
В Генштабе также проинформировали о том, что в результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка были уничтожены:
Кроме того, враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.
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