В Генштабе подтвердили уничтожение штаба российских оккупантов в Мелитополе

ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов в Запорожской области. Враг потерял много живой силы и технику.

«По уточненной информации, в Мелитополе наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений», — отметили украинские военные.

В Генштабе также проинформировали о том, что в результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка были уничтожены:

2 склада боеприпасов;

две единицы БМ-21 «Град»;

зенитный ракетный комплекс С-300

Кроме того, враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.

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