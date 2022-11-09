Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах и отбитых вражеских штурмах

Сегодня 10:00
просмотров

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отразили атаки российских оккупантов в районе 14 населенных пунктов на Донбассе. Захватчики продолжают вести обстрелы почти на всех оперативных направлениях.

Новости Днепра про В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах и отбитых вражеских штурмах

Как говорится в сводке на начало 259-х суток отражения российского полномасштабного вторжения в Украину, противник пытается удержать временно захваченные территории, ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях

За прошедшие сутки украинские военные отразили атаки захватчиков:

  • в Луганской области в районах н.п. Белогоровка и Новоселовское,
  • в Донецкой области в районах н.п. Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещиевка, Майорск, Новомихайловка, Опытное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка.

Войска РФ обстреливали подразделения украинских защитников вдоль линии столкновения, проводили фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и вели воздушную разведку.

Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, отметили в Генштабе.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

  • На Волынском и Полесском направлениях — обстановка без существенных изменений;
  • на Северском направлении — вражеские обстрелы из ствольной артиллерии районе Поповки Сумской области;
  • на Слобожанском направлении — противник вел обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии в районах н.п. Амбарне, Бударки, Ольховатка, Гоптовка, Двухлетняя, Землянки, Милово и Старица Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — войска РФ били из артиллерии разных типов в районах н.п. Берестово, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении — враг вел обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах н.п. Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клищиевка, Майорск, Опытное, Северное и Соледар Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении — россияне из танков и всего спектра артиллерии вели обстрелы в районах н.р. Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нетайлово, Новомихайловка, Опытное и Первомайское Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии противник вел обстрелы в районах н.п. Большая Новоселка, Владимировка, Времевка, Угледар, Никольское, Нескучное, Павловка, Пречистовка и Шевченко Донецкой области;
  • на Запорожском направлении — из разнокалиберной артиллерии противник вел обстрелы в районах н.п. Степное и Волшебное Запорожской области.
  • На Южнобужском направлении вражеским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов рядом с линией столкновения. Так, противник нанес авиаудары в районах н.п. Новая Каменка и Белогорка Херсонской области.

«По уточненной информации подтверждено поражение подразделений противника на временно занятой территории Запорожской области», — говорится в сводке.

В Генштабе сообщили, что 6 ноября были уничтожены 15 единиц военной техники российских оккупантов разного типа, ранены и убиты до полутора сотен захватчиков

«Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение попали 4 взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника», — рассказали военные.

Также за прошедшие сутки украинские бойцы на разных направлениях сбили 5 вражеских БпЛА «Ланцет» и 4 — «Орлан». Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Читайте также:

Новости Днепра про В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах и отбитых вражеских штурмахУкраїнська Новости Днепра про В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах и отбитых вражеских штурмахРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре разоблачили сеть мошеннических сall-центров
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    В Днепре разоблачили сеть мошеннических сall-центров

    У Дніпрі правоохоронці зупинили роботу п'яти сall-центрів, у яких працювало…

    В Кривом Роге водитель грузовика попал в тюрьму на 8 лет за смертельное ДТП
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    В Кривом Роге водитель грузовика попал в тюрьму на 8 лет за смертельное ДТП

    Суд признал виновным в смертельной аварии водителя из Кривого Рога,…

    Массированная атака дронов на Днепр: есть разрушения и раненые
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Массированная атака дронов на Днепр: есть разрушения и раненые

    В ночь на 9 ноября российская армия направила на Днепропетровщину…

    В Днепропетровской области мужчина создал нарколабораторию в гараже
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    В Днепропетровской области мужчина создал нарколабораторию в гараже

    В Терновке Днепропетровской области мужчина обустроил нарколабораторию в собственном гараже,…

    Последние новости

    В Днепре разоблачили сеть мошеннических сall-центров
    В Днепре разоблачили сеть мошеннических сall-центров

    У Дніпрі правоохоронці зупинили роботу п'яти сall-центрів, у яких працювало 100 осіб, включаючи дітей та людей без громадянства.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Кривом Роге водитель грузовика попал в тюрьму на 8 лет за смертельное ДТП
    В Кривом Роге водитель грузовика попал в тюрьму на 8 лет за смертельное ДТП

    Суд признал виновным в смертельной аварии водителя из Кривого Рога, который на грузовике сбил женщину и ее маленького ребенка.

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров
    Массированная атака дронов на Днепр: есть разрушения и раненые
    Массированная атака дронов на Днепр: есть разрушения и раненые

    В ночь на 9 ноября российская армия направила на Днепропетровщину дроны-камикадзе. Пять дронов нашим силам ПВО удалось успешно ликвидировать. К сожалению, не обошлось без попаданий и раненых.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Днепропетровской области мужчина создал нарколабораторию в гараже
    В Днепропетровской области мужчина создал нарколабораторию в гараже

    В Терновке Днепропетровской области мужчина обустроил нарколабораторию в собственном гараже, производил там психотропы и продавал их.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Война забирает лучших: Никополь потерял Героя
    Война забирает лучших: Никополь потерял Героя

    Никополь потерял еще одного Героя в войне. Прощание с Защитником состоится сегодня, 9 ноября.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    В Павлограде мужчина всадил нож в сына подруги
    В Павлограде мужчина всадил нож в сына подруги

    В Павлограде местный житель чуть не убил сына своей подруги, находясь у нее в гостях.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 9 ноября: в Днепре облачно с прояснениями
    Погода на 9 ноября: в Днепре облачно с прояснениями

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    РФ наступает на Донбассе, а ВСУ атаковали 12 районов сосредоточения оккупантов, — Генштаб
    РФ наступает на Донбассе, а ВСУ атаковали 12 районов сосредоточения оккупантов, — Генштаб

    Россияне продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А ВСУ атаковали 12 районов сосредоточения личного состава врага.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Ракетный артиллерийский обстрел: как прошел день в Днепропетровской области
    Ракетный артиллерийский обстрел: как прошел день в Днепропетровской области

    Во вторник, 8 ноября, на 258-й день войны на Украине, противник продолжил обстрел Днепропетровской области.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В Днепре из-за аварии жители частного сектора в АНД-районе остались без воды
    В Днепре из-за аварии жители частного сектора в АНД-районе остались без воды

    В Днепре 8 ноября жителям нескольких улиц в Амур-Нижнеднепровском районе остались без воды.

    Вчера 20:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх