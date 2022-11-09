В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах и отбитых вражеских штурмах

Как говорится в сводке на начало 259-х суток отражения российского полномасштабного вторжения в Украину, противник пытается удержать временно захваченные территории, ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях
За прошедшие сутки украинские военные отразили атаки захватчиков:
Войска РФ обстреливали подразделения украинских защитников вдоль линии столкновения, проводили фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и вели воздушную разведку.
Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, отметили в Генштабе.
За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеским ударам подверглись районы более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
«По уточненной информации подтверждено поражение подразделений противника на временно занятой территории Запорожской области», — говорится в сводке.
В Генштабе сообщили, что 6 ноября были уничтожены 15 единиц военной техники российских оккупантов разного типа, ранены и убиты до полутора сотен захватчиков
«Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение попали 4 взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника», — рассказали военные.
Также за прошедшие сутки украинские бойцы на разных направлениях сбили 5 вражеских БпЛА «Ланцет» и 4 — «Орлан». Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.
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