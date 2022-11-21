В Генштабе назвали причину частых масштабных воздушных тревог в Украине

Частые масштабные воздушные тревоги в Украине, являются следствием полета белорусских истребителей МиГ-31К. Их можно оборудовать гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Отмечается, что Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России против Украины и предоставляет врагу собственную инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

Почти ежедневно самолеты совершают полеты в воздушном пространстве страны.

«Самолет Миг-31К, который поднимается с аэродрома Мачулищи, является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые способны поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства», — пишет пресс-служба Генштаба.

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