В Генштабе назвали причину частых масштабных воздушных тревог в Украине

Отмечается, что Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России против Украины и предоставляет врагу собственную инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.
Почти ежедневно самолеты совершают полеты в воздушном пространстве страны.
«Самолет Миг-31К, который поднимается с аэродрома Мачулищи, является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые способны поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства», — пишет пресс-служба Генштаба.
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