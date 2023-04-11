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В этом году украинцы смогут полакомиться херсонскими арбузами

Сегодня 15:50
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Есть надежда, что в 2023 году на прилавках снова появятся херсонские арбузы.

Новости Днепра про В этом году украинцы смогут полакомиться херсонскими арбузами

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

По его словам, саперы разминировали еще около 20 гектаров земли, которую теперь можно засеять, поэтому почти 40 агропредприятий планируют выращивать сельхозпродуктию в этом году.

Будут и легендарные херсонские арбузы. Аграрии планируют засеять ними около 2 гектаров земли.

И также из хороших новостей – немного, но будут арбузы херсонские, на 2 тыс. гектаров будет посеян баштан, мы будем надеяться, что все будет хорошо, и мы будем также с арбузами, это очень символично для нас», – сказал Толоконников.

Итак, если все будет хорошо, то летом на наших столах будут красоваться большие и сладкие арбузы.

Напомним, в 2022 году из-за войны войны не было легендарных херсонских арбузов. На прилавках магазинов Днепра вместо них были бахчевые из Одессы, Болгарии и Македонии. Раньше мы писали о том, что в днепровских магазинах продают арбузы по 89 гривен за килограмм.

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