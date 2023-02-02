В это невозможно поверить: россияне снимают порно видео с украденными украинскими детьми

«Из телеграм-каналов стало известно, что россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера. «Расценки» достигают сотни тысяч рублей. Например, за мальчика, который «скоро пойдет в школу», предлагают 250 тыс. рублей (130 тыс. грн). В переписке указано, что дети из Украины и не имеют родственников. Невозможно словами описать весь спектр эмоций. российская федерация коварно похищает, убивает, депортирует и насилует наших детей. Как вообще такое возможно в современном мире?!» — написал Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне занимаются похищением украинских детей и снимают потом с ними видео сексуального характера.

В Днепре магазины известной сети продают свои торговые помещения. Супермаркеты…

В Днепре задержали мужчину на самокате, который мог ограбить кафе.

Сегодня российские захватчики выпустили более 20 снарядов по территории Днепропетровской…

Взяли реванш и возглавили турнирную таблицу: баскетболисты» Прометея» выиграли у испанцев Баскетболисты "Прометея" (Слобожанское, Днепропетровская обл.) провели свой 13-й поединок в групповом раунде Еврокубка. На «Арене Рига» в Латвии клуб выиграл у испанской команды «Ховентут Бадалона» – 95:90 (26:20, 23:18, 19:23, 23:33). просмотров

В Каменском местный житель в квартире держал гранаты (ФОТО) В полицию Каменского сообщили, что 41-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту оружия. 0 просмотров

В Днепре АТБ продает два своих магазина: за все хотят 39 млн грн В Днепре магазины известной сети продают свои торговые помещения. Супермаркеты из них давно переехали, так как залы стали для них малы и перестали отвечать количеству продукции, а также покупателей в магазинах. просмотров