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В это невозможно поверить: россияне снимают порно видео с украденными украинскими детьми

Сегодня 21:15
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне занимаются похищением украинских детей и снимают потом с ними видео сексуального характера.

Новости Днепра про В это невозможно поверить: россияне снимают порно видео с украденными украинскими детьми

«Из телеграм-каналов стало известно, что россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера. «Расценки» достигают сотни тысяч рублей. Например, за мальчика, который «скоро пойдет в школу», предлагают 250 тыс. рублей (130 тыс. грн). В переписке указано, что дети из Украины и не имеют родственников. Невозможно словами описать весь спектр эмоций. российская федерация коварно похищает, убивает, депортирует и насилует наших детей. Как вообще такое возможно в современном мире?!» — написал Лубинец.

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