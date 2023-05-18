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В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, — Генштаб

Сегодня 08:00
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Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 36 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Новости Днепра про В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, - Генштаб

Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес 15 ракетных ударов, в том числе по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Просим не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружена.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хотиевка Черниговской области; Нововасиловка, Комаровка, Горки, Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Окип, Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Бударки, Зибино, Устиновка и Зарубинка в Харьковськой.
  • На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанес авиаудары вблизи Масютовки, Кисловки и Первомайского. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
  • На Лиманском направлении в течение прошедших суток враг вел наступательные действия в районе Невского Луганской области. Нанес авиационных ударов неподалеку от Дибровы, Белогоровки, Верхнекаменского и Веселого. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новомарково, Богдановка, Бахмут, Предтечино и Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Северное и Шумы Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Новоселовка Первое и Первомайское, совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, враг нанес авиационный удар по Красногоровке, обстрелял Марьинку, Прасковьевку и Новомихайловку Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по Новополю Донецкой области и Малой Токмачке в Запорожье. Обстрелял более 20 населённых пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Красный маяк, Змиевка, Берислав, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомис, Широкая балка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также были уничтожены 2 вражеских разведывательных БПЛА типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов, 2 состава горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

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Новости Днепра про В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, - ГенштабРусский

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