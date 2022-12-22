В “Дие“ появилась новая услуга для украинцев, которые нуждаются в жилье: подробности

В приложении "Дия" запустили программу "єОселя". У украинцев появилась возможность получить государственную льготную ипотеку. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Речь идет о кредитовании со ставкой 3%. Отмечено, что на первом этапе услуга доступна для силовиков, защитников и их семей, а также для педагогов и ученых.

По словам чиновника, разработана и усовершенствована техническая часть услуги, чтобы гражданам не нужно было несколько раз обращаться в банк. Они подают заявки, после чего данные из 11 реестров подтягиваются автоматически — более 300 полей. В «Дие» процедура осуществляется в несколько кликов. Можно подать заявление одновременно в один или несколько банков – без личного посещения.

Известно, что миллионы украинцев были вынуждены сменить место жительства. Их дома разрушены или повреждены. Президент Владимир Зеленский инициировал запуск программы доступного кредитования жилья «еОселя», чтобы люди могли вернуться домой, жить и работать на родине.

Программа «Доступная ипотека» запустили 1 октября 2022 года. Льготный кредит под 3% максимум на 20 лет с первоначальным взносом минимум 20% могут работники сектора безопасности и обороны, военнослужащие, медики, педагогические работники, учителя, научные сотрудники.

Выгодную ипотеку могут взять платежеспособные украинцы 18-70 лет, у которых нет жилья, а также те, кто владеет менее 52,5 кв. м недвижимости (дополнительно по 21 кв. м на каждого следующего члена семьи) и не находятся под санкциями. Они не должны принимать участие в других госпрограммах по обеспечению жильем.

Квартира должна быть расположена в многоквартирном доме на территории, которую контролирует Украины. Жилье должно быть новым или сданным в эксплуатацию не более 10 лет назад.

Льготные кредиты предоставляют ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Sky Bank и Глобус Банк. Люди подают заявки через «Дию», получают ответ банка, а также выбирают квартиру, которую хотят купить на выгодных условиях. Далее заключаются договор с банком, а также договор купли-продажи жилья.

Второй этап программы «Доступная ипотека» стартует с 2023 года. В нем смогут поучаствовать все украинцы, однако их годовая ставка будет выше – 7%.

Джерело: biz.today

Читайте также:

Українська Русский

Автор: