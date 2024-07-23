В «Дие» можно будет узнать причины отказа в перерегистрации авто

Министр цифровой информации Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил о том, что уже более 140 тысяч водителей перерегистрировали свой автомобиль через «Дию», а также добавил, что команда мобильного приложения постоянно дорабатывает водительские услуги совместно с МВД и сервисными центрами.
Теперь в Действии можно узнать причину отказа в перерегистрации авто — соответствующее обновление уже доступно для пользователей.
Раньше, чтобы узнать причину, нужно было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений, — говорится в публикации Федорова.
В Главном сервисном центре МВД рассказали об основных причинах отказа перерегистрации транспортного средства, которые отныне есть в Дие:
В случае, если причина отказа будет устранена, транспортное средство можно будет перерегистрировать снова онлайн или в МВД.
Услуга по перерегистрации транспортного средства в приложении Действие доступно только физическим лицам 1 раз в год. Купить или продать онлайн можно легковые автомобили, мотоциклы и мопеды, – напомнили в публикации сервисного центра.
Подробнее об основаниях отказа в предоставлении разрешения на перерегистрацию авто можно узнать на официальном портале приложения, нажав на пункт «Куда обратиться, если отказано в предоставленные услуги?».
Обратите внимание! В ходе военного положения разрешена упрощенная процедура перерегистрации транспорта.
Транспортные средства, которые были принудительно отчуждены или изъяты, а также приобретенные на территории Украины или ввезенные на территорию Украины на законных основаниях в период действия правового режима военного или чрезвычайного положения, подлежат обязательному временному государственному учету по заявлению владельца путем внесения соответствующей информации в Единый государственный реестр транспортных средств и соответствующий журнал, — говорится на портале «Действие».
Напомним, ранее мы писали, что штраф от ТЦК можно будет узнать в «Действии»: как будут штрафовать.
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