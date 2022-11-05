В двух районах Днепра нет воды: все адреса

Как сообщили в КП «Днепропроводоканал» ремонтная бригада проводит аварийные работы по улице Запорожское шоссе, дом. 38-40. Из-за этого прекращено водоснабжение:
Также ведутся аварийные работы по улице Степана Бандеры, дом. 25, поэтому прекращено водоснабжение:
Кроме этого из-за аварийных работ на ПНС по улице Рыбинская временно без воды:
В Днепроводоканале принесли извинения за неудобства и пообещали дать воду до конца дня.
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Яна Юхименко
Автор:
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