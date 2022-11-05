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В двух районах Днепра нет воды: все адреса

Сегодня 11:49
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У Дніпрі низці споживачів відімкнули воду.

Новости Днепра про В двух районах Днепра нет воды: все адреса

Как сообщили в КП «Днепропроводоканал» ремонтная бригада проводит аварийные работы по улице Запорожское шоссе, дом. 38-40. Из-за этого прекращено водоснабжение:

  • ул. Запорожское шоссе, дом. 38;
  • ж/м Тополь -1, дом. 4;
  • пров. Джинчарадзе, дом. 4.

Также ведутся аварийные работы по улице Степана Бандеры, дом. 25, поэтому прекращено водоснабжение:

  • улица Степана Бандеры, дом. 25, 25а.

Кроме этого из-за аварийных работ на ПНС по улице Рыбинская временно без воды:

  • проспект Гагарина 100, 102,104,108,112, 118, 120, 122, 124.
  • вся улица Юркевича

В Днепроводоканале принесли извинения за неудобства и пообещали дать воду до конца дня.

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