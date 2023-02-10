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В ДТЭК сделали важное заявление об отключениях света в Днепре и области

Сегодня 15:47
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Сегодня, 10 февраля, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.

Новости Днепра про В ДТЭК сделали важное заявление об отключениях света в Днепре и области

Чтобы предотвратить значительные повреждения на энергетических объектах из-за возможных атак врага, ДТЭК ввел в области экстренные отключения света.

Также в Днепре была остановлена ​​работа электротранспорта.

После 15:00 в ДТЭК сообщили, что Днепропетровщина возвращается к стабилизационным отключениям.

Новости Днепра про В ДТЭК сделали важное заявление об отключениях света в Днепре и области

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