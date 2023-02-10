В ДТЭК сделали важное заявление об отключениях света в Днепре и области

Чтобы предотвратить значительные повреждения на энергетических объектах из-за возможных атак врага, ДТЭК ввел в области экстренные отключения света.
Также в Днепре была остановлена работа электротранспорта.
После 15:00 в ДТЭК сообщили, что Днепропетровщина возвращается к стабилизационным отключениям.
Поэтому ищите графики:
Выстоим и победим!
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