В ДТЭК сделали важное заявление об отключениях света в Днепре и области

После 15:00 в ДТЭК сообщили, что Днепропетровщина возвращается к стабилизационным отключениям.

Также в Днепре была остановлена ​​ работа электротранспорта.

Чтобы предотвратить значительные повреждения на энергетических объектах из-за возможных атак врага, ДТЭК ввел в области экстренные отключения света.

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