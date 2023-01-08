В ДТЭК сделали важное заявление о лимитах потребления электроэнергии

Как отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, в настоящее время компании-поставщики электроэнергии вводят графики отключений согласно лимитам потребления, которые обычно не применяются ночью. Но ситуация может измениться.
Сейчас идет понижение температуры, увеличение потребления. Я думаю, что ограничения будут применять не только днем, но и в ночное время, – пояснил Сахарук.
Пожалуйста, потребляйте электроэнергию ответственно! Всё будет Украина!
Напомним, ранее мы писали, действуют ли сегодня в Днепре стабилизационные отключения и где посмотреть графики.
Читайте также:
Автор:
В субботу, 7 января, в Новомосковске возле Краснокутянского моста произошла…
В воскресенье, 8 января, некоторые жители Днепра остались без воды.
Нужна ваша помощь!
Сегодня, 8 января, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения…
Россия собирается предложить Украине так называемый «корейский вариант» завершения войны - по образцу того, чем кончилась война на Корейском полуострове 1950-1953 годов. Этот вариант предусматривает разделение страны.
В субботу, 7 января, в Новомосковске возле Краснокутянского моста произошла авария.
В воскресенье, 8 января, некоторые жители Днепра остались без воды.
В течение следующих нескольких лет мобилизация женщин в Украине будет добровольной.
Нужна ваша помощь!
Сегодня, 8 января, на трамвайных и троллейбусных маршрутах работают технические рейсы.
Сегодня, 8 января, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения света.
Как прошла ночь в Днепропетровской области, рассказал Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.
Одевайтесь теплее, друзья!
В субботу, 7 января, в Днепре произошел пожар на улице Новопокровской Новокодакского района. Местные заметили густые клубы дыма из соседнего одноэтажного дома.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!