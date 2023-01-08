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В ДТЭК сделали важное заявление о лимитах потребления электроэнергии

Сегодня 12:46
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В связи с увеличением потребления электроэнергии на фоне ухудшения погодных условий, лимиты потребления могут устанавливать не только днем, но и ночью.

Новости Днепра про В ДТЭК сделали важное заявление о лимитах потребления электроэнергии

Как отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, в настоящее время компании-поставщики электроэнергии вводят графики отключений согласно лимитам потребления, которые обычно не применяются ночью. Но ситуация может измениться.

Сейчас идет понижение температуры, увеличение потребления. Я думаю, что ограничения будут применять не только днем, но и в ночное время, – пояснил Сахарук.

Пожалуйста, потребляйте электроэнергию ответственно! Всё будет Украина!

Напомним, ранее мы писали, действуют ли сегодня в Днепре стабилизационные отключения и где посмотреть графики.

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