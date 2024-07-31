В ДТЭК рассказали, почему на Днепропетровщине уже два дня не выключают свет

Это стало возможным благодаря трем факторам:
Об этом сообщили на официальном телеграмм-канале ДТЭК.
Там также подчеркнули, что кризис в энергетике до сих пор присутствует. Поэтому свет нужно экономить.
«Однако важно отметить, что это не означает полное преодоление кризиса в энергетике. Ситуация может измениться. Поэтому, пожалуйста, переносите вашу часть потребления на период с 11:00 до 15:00. В это время солнечные электростанции производят больше всего электричества. Энергетики делают все возможное, чтобы снабдить вас светом”, — отметили в ДТЭК.
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