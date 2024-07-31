В ДТЭК рассказали, почему на Днепропетровщине уже два дня не выключают свет

В ДТЭК назвали основные причины, по которым во всех областях Украины перестали отключать свет.

Это стало возможным благодаря трем факторам:

в Украине закончилась аномальная жара, что значительно снизило нагрузку на энергосистему;

вернулись в работу 2 атомных энергоблока, что увеличило количество электроэнергии в системе;

увеличился импорт электроэнергии из Европы, что позволило покрыть дефицит.

Об этом сообщили на официальном телеграмм-канале ДТЭК.

Там также подчеркнули, что кризис в энергетике до сих пор присутствует. Поэтому свет нужно экономить.

«Однако важно отметить, что это не означает полное преодоление кризиса в энергетике. Ситуация может измениться. Поэтому, пожалуйста, переносите вашу часть потребления на период с 11:00 до 15:00. В это время солнечные электростанции производят больше всего электричества. Энергетики делают все возможное, чтобы снабдить вас светом”, — отметили в ДТЭК.

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