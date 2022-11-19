В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде за границу на зиму

ДТЭК призвал украинцев уехать за границу, чтобы сэкономить электроэнергию.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что украинцам следует подумать о выезде из страны, чтобы помочь экономить электроэнергию.

Об этом сообщает BBC.

По словам Тимченко, украинская энергосистема ослабевает с каждой атакой россиян, чтобы она выдержала это сложное время, нужно максимально снизить потребление.

Если они смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы, сказал Тимченко.

Он отметил, что вражеской армии помогают российские энергетики, создают конкретные цели, потому что знают нашу энергосистему. Каждая новая атака усложняет ситуацию.

К сожалению, у нас закончилось оборудование и запчасти. Поэтому мы обращаемся к нашим партнерам, государственным служащим, компаниям и производителям оборудования помочь нам с немедленной поставкой имеющегося оборудования, – сказал Тимченко.

Тимченко отметил, что все, кто могут выехать на зиму из Украины, должны это сделать, чтобы приблизить нашу победу.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: