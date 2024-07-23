В ДТЭК объяснили, почему сейчас отключений света больше, чем в прошлом году

В компании объяснили, что ранее враг бил в основном по объектам, распределяющим электроэнергию, и некоторым электростанциям. Также в 2022-2023 гг. были резервные мощности. Сейчас этого нет и разрушение энергообъектов гораздо серьезнее. К тому же некоторые из них не смогли полностью восстановить в прошлых годах.
Об этом говорится в официальном Телеграмм-канале «ДТЭК».
«Эксперты часто говорят, что любая другая энергосистема Европы уже давно бы не выдержала. В 22-23-х годах россияне избивали в основном по объектам распределяющим электроэнергию и некоторым электростанциям. Из прошлогодних обстрелов невозможно полностью восстановить энергосистему. У нас также теперь нет резервных мощностей, которые были в 22-23-х годах. Во время последних обстрелов мы потеряли половину нашего потребления зимой, 9гВт. Сейчас разрушение генерации, то есть станций, производящих электроэнергию, гораздо серьезнее”, — говорят энергетики.
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