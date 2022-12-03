В Донецкой области во время боевого задания погиб ультрас «Кривбасса» из Днепропетровщины

Об этом сообщили на странице ФК «Кривбасс» Кривой Рог.

Даниил Вращук защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения. К сожалению, погиб во время выполнения одной из боевых задач в Донецкой области.

До войны был ярым поклонником футбольного клуба «Кривбасса».