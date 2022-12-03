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  • В Донецкой области во время боевого задания погиб ультрас «Кривбасса» из Днепропетровщины

В Донецкой области во время боевого задания погиб ультрас «Кривбасса» из Днепропетровщины

Сегодня 16:21
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Война унесла еще одну жизнь нашего земляка.

Новости Днепра про В Донецкой области во время боевого задания погиб ультрас

Об этом сообщили на странице ФК «Кривбасс» Кривой Рог.

Даниил Вращук защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения. К сожалению, погиб во время выполнения одной из боевых задач в Донецкой области.

До войны был ярым поклонником футбольного клуба «Кривбасса».

В боях с российскими оккупантами отдал жизнь один из ультрас «Кривбасса», представитель движения Jolly Gang, Даниил Вращук. Наш земляк с первых дней полномасштабного вторжения пошел на защиту Украины. Погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. ФК «Кривбасс» выражает глубокие соболезнования семье, близким, друзьям и собратьям Даниила, — отметили друзья Даниила.

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