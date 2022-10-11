В Донецкой области погиб солдат из Каменского

5 октября при обороне Донецкой области от российских оккупантов погиб солдат из Каменского Днепропетровской области Владимир Пархонюк.

Будущий защитник Украины появился на свет в 1983 году. Получил образование в Профессионально-техническом училище №24. Далее он начал работать в супермаркете Billa охранником.

В период с 2001 по 2003 год боец прошел срочную военную службу. С мая начал защищать Украину от российских оккупантов. У погибшего остались брат, сестра родители и дочь.

Прощание с защитником Украины назначили на 11 октября. Оно пройдет в Каменском в Казацкой церкви Пресвятой Покровы. Похоронят солдата на Аллее Героев на Соцгороде.

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