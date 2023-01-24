В Днепре ввели экстренные отключения электричества: какая ситуация с водой и отоплением на вечер

В Днепре и Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Все из-за существенного превышения лимитов потребления, выделенных НЭК Укрэнерго на сегодня.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» ввела лимиты потребления электроэнергии, позволяющие выключать свет в городе согласно почасовым графикам. На Днепропетровскую область предоставлены следующие ограничения потребления: днем – 1192 МВт, ночью – 1062 МВт. Продолжительность отключений будет от 3 до 5 часов. Эти графики будут действовать, пока наша область не превысит выделенные «Укрэнерго» лимиты. При чрезмерном потреблении электроэнергии будут введены аварийные отключения.

Городские власти обращаются к днепрянам с просьбой уменьшить потребление электроэнергии, чтобы в городе и дальше применялись почасовые графики отключения света.

В связи с отключением частными энергоснабжающими компаниями электропитания остановлено 5 повышающих насосных станций. По состоянию на 14:00 прекращено водоснабжение по следующим адресам:

бульвар Славы, 10, 12, 14, 16, 18,

просп. Героев, 20;

просп. Героев, 43,

ул. Набережная Победы, 140,

пров. Добровольцев, 2, 4;

просп. Героев, 48, 50;

ул. Гетмана Петра Дорошенко, 8;

бульвар Славы, 4, 4а, 6, 6а,

ул. Набережная Победы, 124, 124а, 126, 126а.

Водоснабжение будет восстановлено после возобновления подачи электроэнергии на повышающие насосные станции.

По состоянию на 14:00 в связи со стабилизационными графиками, введенными НЭК «Укрэнерго» временно не работают теплораспределительные пункты (ТРП) и домовая котельная КП «Теплоэнерго» на таких улицах:

ТРП по ул. Калиновая;

ТРП по ул. Старочеватько;

ТРП по пер. Фестивальный;

ТРП по пер. Крушельницкой;

ТРП по ул. Березинская;

ТРП по ул. Янтарно;

ТРП по ул. Софии Ковалевской;

домовая котельная на ул. Полонской-Василенко.

Работа ТРП и котельной будет возобновлена после подачи электроэнергии.

Также частными энергоснабжающими компаниями обесточены квартальные котельные по ул. Кильченская и универсальная. Без тепла временно находятся 37 домов.

Городские власти держат ситуацию с предоставлением коммунальных услуг на контроле, поэтому днепрянам не стоит беспокоиться. Коммунальщики работают круглосуточно, любые проблемные ситуации разрешаются как можно скорее.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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