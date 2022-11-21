В Днепре 89-летний дедушка выпрыгнул из окна после того, как ударил ножом женщину

Войдя в квартиру с патрульными, потерпевшая сказала, что ее незнакомый 89-летний сосед по комнате не покидал помещение.
Осмотрев дом, полиция обнаружила тело соседа жертвы по комнате без признаков жизни.
На место происшествия вызвали полицию.
Источник: Репортер
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