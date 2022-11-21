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  • В Днепре 89-летний дедушка выпрыгнул из окна после того, как ударил ножом женщину

В Днепре 89-летний дедушка выпрыгнул из окна после того, как ударил ножом женщину

Сегодня 19:15
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Сегодня, 21 ноября, 60-летняя женщина вызвала полицию на пр. Петр Калнышевский. Сосед по комнате ударил ее ножом в шею. Однако наказать злоумышленника уже не удастся – полиция обнаружила его тело возле дома.

Новости Днепра про В Днепре 89-летний дедушка выпрыгнул из окна после того, как ударил ножом женщину

Войдя в квартиру с патрульными, потерпевшая сказала, что ее незнакомый 89-летний сосед по комнате не покидал помещение.

Осмотрев дом, полиция обнаружила тело соседа жертвы по комнате без признаков жизни.

На место происшествия вызвали полицию.

Источник: Репортер

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