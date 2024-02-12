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  • В Днепровском районе женщина получила серьезные ожоги ног в собственном доме

В Днепровском районе женщина получила серьезные ожоги ног в собственном доме

Сегодня 22:01
просмотров

Трудный вечер у спасателей Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Днепровском районе женщина получила серьезные ожоги ног в собственном доме

Женщина получила ожоги во время пожара в собственном доме, сообщили в ГСЧС.

В Днепровском районе сегодня вечером внутри жилого дома горела отделка стен и потолка. Площадь возгорания была 4 кв. м. На пожаре получила ожоги верхних и нижних конечностей женщина. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В 19:44 пожар удалось полностью потушить.

Почти сразу после этого вызова коллегам спасателей днепровских пришлось направиться на пожар, произошедший в поселке Губиниха Новомосковского района. Там загорелась летняя кухня на территории частного подворья.

Горело имущество на площади 70 кв. м. Погибших и травмированных нет.

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