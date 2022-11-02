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В Днепровском районе загорелись комбайны (ФОТО)

Сегодня 10:00
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В Днепровском районе на территории агропромышленного комплекса горела спецтехника.

Новости Днепра про В Днепровском районе загорелись комбайны (ФОТО)

Пожар произошел вчера 1 ноября. Загорелись сразу два стоящих на расстоянии друг от друга комбайна New Holland CX-80-80 и New Holland CX-80-90. Огонь охватил кабины управления.

Пламя уничтожило комбайны на общей площади 60 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Новости Днепра про В Днепровском районе загорелись комбайны (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепровском районе загорелись комбайны (ФОТО)

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