В Днепровском районе загорелись комбайны (ФОТО)

Пламя уничтожило комбайны на общей площади 60 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Пожар произошел вчера 1 ноября. Загорелись сразу два стоящих на расстоянии друг от друга комбайна New Holland CX-80-80 и New Holland CX-80-90. Огонь охватил кабины управления.

В Днепровском районе на территории агропромышленного комплекса горела спецтехника.

Ночной грохот в небе – это работа нашей ПВО.

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