В Днепровском районе второй раз за день «приземлили» разведывательный дрон

В Днепропетровской области сбили еще один российский разведдрон.

В небе над Днепропетровщиной сбили еще один дрон армии РФ, сообщил руководитель ОВА Лысак. В последнюю тревогу жители области сообщали о звуке взрыва.

Оказалось, что к вечеру враждебную цель сбило подразделение ПВК «Восток».

Это уже второй разведывательный дрон, сбиваемый над областью сегодня.

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