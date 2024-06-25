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В Днепровском районе впервые засняли оленя японского (ФОТО)

Сегодня 16:10
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В Днепровском районе сфотографировали любопытного зверя.

Новости Днепра про В Днепровском районе впервые засняли оленя японского (ФОТО)

В Днепровском районе впервые заметили оленя японского. Грациозного зверя засняли в Днепровско-Орильском заповеднике.

Работник заповедника Владимир Ручий заметил его во время обследования территории. Этот вид оленей не характерен для нашего региона. Впервые японского оленя завезли в Днепропетровскую область еще в 1961 году.

Однако через несколько десятков лет олени приспособились к местным условиям, впрочем, до сих пор их можно встретить только на территории заповедника. Раньше их популяция значительно страдала от браконьеров, но сейчас удается замедлить истребление этих животных.

Олени круглогодично находятся в юго-западной части заповедника, то есть в плавнях Днепра. Зарегистрированы единичные случаи визуальных наблюдений. Обычно этих животных трудно «поймать» в фото-ловушку, но на этот раз естествоиспытателям удалось это сделать.

К сожалению, на оленей до сих пор влияют зимние наводнения и хищничество одичавших собак и лис, поэтому популяция этого зверя на территории заповедника под угрозой.

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