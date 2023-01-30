В Днепровском районе во время пожара погиб 50-летний мужчина

Это произошло 30 января, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов о пожаре спасателям поступил утром. Горел частный дом в селе Петриковка Днепровского района.
Приехав на место происшествия, спасатели установили, что горит одноэтажный дом. В помещении они увидели 50-летнего мужчину без признаков жизни.
Через полчаса пожар был ликвидирован.
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