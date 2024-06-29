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В Днепровском районе правоохранители обнаружили двух наркопреступников

Сегодня 15:47
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В Днепровском районе полиция задокументировала два наркопреступления.

Новости Днепра про В Днепровском районе правоохранители обнаружили двух наркопреступников

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

В первом случае правоохранители обнаружили полсотни кустов конопли во дворе частного домовладения, во втором — слип-пакеты с амфетамином и каннабисом, электронные весы и черновые записи во время обыска дома у 30-летнего мужчины, — говорится в сообщении.

Во собственном дворе 30-летний мужчина из села Бабаевка вырастил 50 кустов конопли. Полиция задокументировала данное преступление вчера, 28 июня.

В тот же день по месту жительства 30-летнего жителя Днепровского района обнаружили слип-пакеты с психотропами, пакетики с каннабисом, блокнот с черновыми записями, электронные весы и предмет похож на стартовый пистолет.

Весь материал был изъят и отправлен на экспертизу.

Мужчинам объявили подозрение по ст. 309 и 310 (посев мака или конопли), а также (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УКУ.

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