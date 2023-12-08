В Днепровском районе появился новый поселок

На карте Днепропетровщины появится новая деревня.

В Днепропетровской области создали новое село размером 32,3 гектара. Решение поддержали депутаты на сессии Днепропетровского областного совета. Как сообщили в Днепропетровском областном совете, вновь поселок Южный включили в состав Новоалександровской сельской территориальной громады.

Это недалеко от Днепра, а именно в Днепровском районе со стороны Запорожской области.

Также в ходе сессии депутаты поддержали переименование нескольких населенных пунктов. Село Первое Мая Каменского района в село Богодаровка, а село Чкаловка Каменского района в село Чубаровка.

При этом приняли предел на вырубку новогодних деревьев – 11 тысяч.

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