В Днепровском районе после ракетной атаки до сих пор бушуют пожары: в ОВА рассказали детали

В Днепровском районе тушат пожары.

В Днепре во время последней тревоги слышали взрывы. «Прилеты» произошли в Днепровском районе. В результате попадания вражеских ракет пострадали двое мужчин — 30 и 35 лет. Оба в больнице в тяжелом состоянии.

До сих пор бушуют два пожара, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Известно, что в результате ракетной атаки на нашу область в Днепровском районе повреждены инфраструктурный объект и предприятие. Информацию еще уточняют.

Напомним, в Днепре после взрывов начали распространять фейки о химической угрозе. Впрочем, нет официальных сообщений о том, что есть опасность для людей

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