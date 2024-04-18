В Днепровском районе после ракетной атаки до сих пор бушуют пожары: в ОВА рассказали детали

В Днепре во время последней тревоги слышали взрывы. «Прилеты» произошли в Днепровском районе. В результате попадания вражеских ракет пострадали двое мужчин — 30 и 35 лет. Оба в больнице в тяжелом состоянии.
До сих пор бушуют два пожара, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Известно, что в результате ракетной атаки на нашу область в Днепровском районе повреждены инфраструктурный объект и предприятие. Информацию еще уточняют.
Напомним, в Днепре после взрывов начали распространять фейки о химической угрозе. Впрочем, нет официальных сообщений о том, что есть опасность для людей
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