В Днепровском районе нашли мужчину, которого на плоту течением отнесло в другую деревню

В Днепровском районе спасли мужчину, которого унесло на плоту в другую деревню.

22-летний мужчина выбрался на реку на плоту, но очутился в деревне в соседнем районе.

Об этом рассказали в патрульной полиции.

Вечером 1 апреля полицию позвонил мужчина, который попросил о помощи. Житель одного из сел Новомосковского района рассказал, что его несет на плоту по реке Самара и он не может им управлять, поскольку потерял весло.

На помощь лодке отправились инспекторы водного патруля, которые как раз патрулировали акваторию реки Самара. Они позвонили заявителю, чтобы выяснить, где он находится.

На улице было темно, поэтому мужчина испугался и не знал, где находится. Полицейские постоянно держали с ним связь и успокаивали. Впоследствии лодочник сообщил, что его плот прибило к неизвестному ему месту и он не знает как выбраться.

Оказалось, что мужчину отнесло в село Александровка, что в соседнем, Днепровском районе. К счастью, патрульные нашли заявителя. Лодочник был невредим и в медицинской помощи не нуждался.

Напарники передали мужчину коллегам из районного управления полиции, которые привезли его на служебном автомобиле домой.

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