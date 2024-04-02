В Днепровском районе нашли мужчину, которого на плоту течением отнесло в другую деревню

22-летний мужчина выбрался на реку на плоту, но очутился в деревне в соседнем районе.
Об этом рассказали в патрульной полиции.
Вечером 1 апреля полицию позвонил мужчина, который попросил о помощи. Житель одного из сел Новомосковского района рассказал, что его несет на плоту по реке Самара и он не может им управлять, поскольку потерял весло.
На помощь лодке отправились инспекторы водного патруля, которые как раз патрулировали акваторию реки Самара. Они позвонили заявителю, чтобы выяснить, где он находится.
На улице было темно, поэтому мужчина испугался и не знал, где находится. Полицейские постоянно держали с ним связь и успокаивали. Впоследствии лодочник сообщил, что его плот прибило к неизвестному ему месту и он не знает как выбраться.
Оказалось, что мужчину отнесло в село Александровка, что в соседнем, Днепровском районе. К счастью, патрульные нашли заявителя. Лодочник был невредим и в медицинской помощи не нуждался.
Напарники передали мужчину коллегам из районного управления полиции, которые привезли его на служебном автомобиле домой.
Читайте также:
Автор:
В Днепре и области есть большое количество гор. О них…
Восстановительные работы уже проводят!
Несколько дней назад в пустыне Сахара поднялась пыльная буря. Ветром…
В Днепре снова зафиксировали температурный рекорд.
В Днепре и области есть большое количество гор. О них мало известно, но эти горы являются любимым местом отдыха жителей, которые живут возле них. С возвышенностей открывается прекрасный вид на тот населенный пункт, где находится гора.
Восстановительные работы уже проводят!
Несколько дней назад в пустыне Сахара поднялась пыльная буря. Ветром ее понесло сначала на страны ЕС – во Франции, Швейцарии и Германии были было так много, что она окрасила небо в оранжевый оттенок. А 1 апреля украинский Гидрометцентр сообщил, что…
В Днепре снова зафиксировали температурный рекорд.
В Днепре медики МСЭК систематически требовали взятки при оформлении групп инвалидности.
Днепр расцветает!
Жительница Кривого Рога "охотилась" на боевые самолеты ВСУ.
Водоканал, поставляющий воду для Павлоградского и Синельниковского районов Днепропетровщины, передали в собственность общины.
Ночь на Днепропетровщине была неспокойной.
Проверьте свой адрес!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!