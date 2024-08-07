В Днепровском районе на берегу реки обнаружили останки неизвестной рептилии

В Днепровском районе на берегу реки обнаружили останки неизвестного существа. Фотографиями поделились в Facebook-сообществе Животный мир Украины.
В комментариях шутят о том, что это могут быть кости динозавра или какой-то рептилии. Комментаторы отмечают, что фото красивое, но грустное.
Скорее всего это остатки ящерицы или другого водоплавающего существа. Впрочем, кому именно принадлежат кости сейчас установить не удалось.
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