В Днепровском районе муж отомстил гостю, оскорбившему его жену

В Днепровском районе муж отомстил обидчику своей жены.

В селе Чаплинка Днепровского района 6 июня во время застолья произошла кровавая потасовка. На место вызвали правоохранителей.

Выяснилось, что во время застолья потерпевший оскорбил жену владельца дома. Между мужчинами возникла ссора, во время которой обидчик схватил нож и нанес односельчанину ножевые ранения. 36-летний пострадавший госпитализирован.

Правоохранители изъяли орудие преступления – нож. Следователи задержали 54-летнего нападающего и сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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