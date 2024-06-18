В Днепровском районе есть пострадавший из-за ночной атаки дронов

Из-за ночной атаки Днепровского района пострадавший.

Ночью 18 июня в Днепровском районе был сбит ударный дрон. Ранее сообщалось, что из-за атаки повреждены 3 частных дома и 2 авто. Произошел пожар, который оперативно потушили. Оказалось, что есть также пострадавший.

К врачам обратился 74-летний мужчина, получивший ранение из-за ночной атаки шахедом на Днепровский район. Пострадавшему оказали медпомощь, приходить в себя будет дома, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Кроме этого, днем ​​18 июня, враг атаковал Никополь, Мировскую, Покровскую и Марганецкую общины. Пострадал 37-летний мужчина. Его с осколочными ранениями доставили в больницу. Состояние средней тяжести. Пациент получает всю необходимую помощь.

Возник пожар, который оперативно потушили. Повреждены жилая многоэтажка и легковой автомобиль.

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