В Днепровском районе есть пострадавший из-за ночной атаки дронов

Ночью 18 июня в Днепровском районе был сбит ударный дрон. Ранее сообщалось, что из-за атаки повреждены 3 частных дома и 2 авто. Произошел пожар, который оперативно потушили. Оказалось, что есть также пострадавший.
К врачам обратился 74-летний мужчина, получивший ранение из-за ночной атаки шахедом на Днепровский район. Пострадавшему оказали медпомощь, приходить в себя будет дома, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
Кроме этого, днем 18 июня, враг атаковал Никополь, Мировскую, Покровскую и Марганецкую общины. Пострадал 37-летний мужчина. Его с осколочными ранениями доставили в больницу. Состояние средней тяжести. Пациент получает всю необходимую помощь.
Возник пожар, который оперативно потушили. Повреждены жилая многоэтажка и легковой автомобиль.
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