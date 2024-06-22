В днепровском парке Глобы заработал бесплатный wi-fi

В Днепре в парке Глобы появился бесплатный Wi-Fi.

Об этом сообщает официальный портал городского совета.

Wi-fi в парке Глобы будет работать бесперебойно.

Мы сделали таким образом, что при подключении генератора наши антенны будут работать и раздавать интернет. Скорость – оптимальная. То есть можно и просто что-нибудь почитать или даже посмотреть фильм. Всего в парке Глобы протащили около полутора километров кабеля, – рассказал технический инженер интернет-провайдера.