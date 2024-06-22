В днепровском парке Глобы заработал бесплатный wi-fi

Об этом сообщает официальный портал городского совета.
Wi-fi в парке Глобы будет работать бесперебойно.
Мы сделали таким образом, что при подключении генератора наши антенны будут работать и раздавать интернет. Скорость – оптимальная. То есть можно и просто что-нибудь почитать или даже посмотреть фильм. Всего в парке Глобы протащили около полутора километров кабеля, – рассказал технический инженер интернет-провайдера.
Также бесплатным интернетом могут пользоваться в парах Писаржевского, Зеленый Гай и Шевченко.
Власти обещают предоставить доступ к бесперебойному сигналу даже при длительном отключении света или мобильной связи.
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