В Днепропетровской области змея заползла в продуктовый магазинчик

Пресмыкающийся посетил киоск в Вольногорске, что на Днепропетровщине.

Все произошло утром 28 мая. К спасателям обратилась продавщица продуктового киоска на улице Шевченко в Вольногорске. Женщина рассказала, что в ее магазинчик заползла змея.

Приехав на вызов, ГСЧС-ники проверили помещение и нашли пресмыкающегося, который напугал продавщицу.. Воспользовавшись специальными инструментами, спасатели отловили змейку и выпустили за пределы города.

Испуганную продавщицу успокоили и рассказали, что нужно делать, если она снова увидит змею.

К работам привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним, сейчас сезон активности пресмыкающихся, поэтому змеи, гадюки и ужи не боятся подползать поближе к людям и забираются на частные дворы или ползают посреди парков. Раньше огромного питона заметили в сквере на Победе, а на левом берегу гадюка отдыхала возле жилого дома.

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