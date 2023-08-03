В Днепропетровской области женщину на заводе затянуло в конвейерную ленту

В среду, 2 августа, на одном из предприятий произошел несчастный случай. Работницу завода затащило в конвейерную ленту. Женщину нашли мертвой ее коллеги. Об этом пишет Sobitie.
По предварительной информации, несчастный случай произошел в агломерационном цехе на территории ЧАО «Камет-сталь». Погибшей было 40 лет. По словам коллег, женщина успела проработать на заводе всего месяц.
По словам работников завода, погибшую «затянуло» и «намотало» на конвейерную ленту. Рядом с ней обнаружили веник. В настоящее время продолжается служебное расследование.
Выражаем соболезнование родным погибшей.
Напомним, ранее в Кривом Роге на «АрселорМиттал» во время работы погиб работник.
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