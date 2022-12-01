В Днепропетровской области женщина продавала невидимых собачек элитных пород

Как рассказали в областной полиции, в Каменском женщина продавала через интернет собачек малых пород.
В течение трех месяцев жительница Каменского размещала объявления о продаже щенков элитных пород. На сообщения отзывались потенциальные покупатели, желавшие приобрести маленьких собачек. Женщина постоянно переписывалась с людьми, высылала фото щенков и обещала самостоятельно привезти животных.
Правда, просила предоплату, а после того как ей присылали аванс — исчезала. Она удаляла объявления, меняла номер телефона и личные данные. Таким образом, она обманывала граждан в течение трех месяцев.
Однажды женщина прокололась и попала к полицейским. 30 ноября ей объявили о подозрении в мошенничестве. Известно, что у 33-летней жительницы Каменского уже была судимость. Решается вопрос об ее аресте.
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