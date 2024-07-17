В Днепропетровской области женщина перешла по ссылке в Интернете и потеряла 10 тысяч гривен

В Telegram-канале Зеленодольского городского территориального общества рассказали о некоторых уголовных делах, которые были возбуждены с 8 июля по 14 июля 2024 года.
Одна из таких – мошенничество. По предварительной информации, жительница Зеленодольска сообщила на спецлинию «102» о том, что потеряла деньги.
Известно, что женщина для получения дополнительного заработка перешла по ссылке в социальной сети и предоставила посторонним лицам сведения о своей карте и пин-коде к ней.
В результате с ее счета были списаны средства в размере более 10 тысяч гривен. По данному факту проводятся расследования.
Кроме женщины от мошенников пострадал другой местный житель, заказав товар в Интернете на сумму более 34 тысяч гривен. Мужчина произвел полную оплату товара, который «заказал» в социальной сети.
Через некоторое время возникла необходимость связаться с продавцом и определиться с датой отправки товара, однако мобильный телефон продавца был отключен, — говорится в сообщении.
В Киберполиции призывают:
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мошенники пообещали военнообязанному попечительству над чужими детьми.
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