В Днепропетровской области женщина перешла по ссылке в Интернете и потеряла 10 тысяч гривен

Мошенники списали 10 тысяч гривен с карты жительницы Зеленодольска.

В Telegram-канале Зеленодольского городского территориального общества рассказали о некоторых уголовных делах, которые были возбуждены с 8 июля по 14 июля 2024 года.

Одна из таких – мошенничество. По предварительной информации, жительница Зеленодольска сообщила на спецлинию «102» о том, что потеряла деньги.

Известно, что женщина для получения дополнительного заработка перешла по ссылке в социальной сети и предоставила посторонним лицам сведения о своей карте и пин-коде к ней.

В результате с ее счета были списаны средства в размере более 10 тысяч гривен. По данному факту проводятся расследования.

Кроме женщины от мошенников пострадал другой местный житель, заказав товар в Интернете на сумму более 34 тысяч гривен. Мужчина произвел полную оплату товара, который «заказал» в социальной сети.

Через некоторое время возникла необходимость связаться с продавцом и определиться с датой отправки товара, однако мобильный телефон продавца был отключен, — говорится в сообщении.

В Киберполиции призывают:

не переходить по неизвестным ссылкам;

не вводить данные своих счетов на платформах, в которых не уверены;

не передавать посторонним лицам коды, поступающие в СМС-сообщениях, банковских приложениях или по телефонным вызовам.

Не доверять звонкам из неизвестных номеров и сообщениям, поступающим в мессенджерах, даже если они отправлены от контактов, внешне похожих на подлинные.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мошенники пообещали военнообязанному попечительству над чужими детьми.

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