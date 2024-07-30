В Днепропетровской области женщина наловила руками раков на 800 тысяч гривен

На реке Ингулец женщина собственноручно наловила 4 килограмма раков.

29 июля 2024 вблизи села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области рыбпатрульные разоблачили правонарушительницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского рыбоохранного патруля.

Гражданка производила отлов раков ручным собиранием с помощью маски и ластов для плавания, — отмечается в сообщении.

Таким образом женщина руками наловила 241 экземпляр раков, чем превысила суточную норму улова. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 4 килограмма.

Ущерб, причиненный рыбным запасам, составил 803 012 гривен.

На гражданку составили протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 85 КУоАП.

Маску и ласты изъяли, улов передали субъекту хозяйствования, с которым заключен договор об ответственном хранении продукции.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге поймали браконьера, который наловил рыбы больше чем на 200 тысяч грн.

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