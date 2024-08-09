В Днепропетровской области заметили редкую ласточку-альбиноса

Ласточка-альбиноса зафиксировали во время наблюдений птиц на Булаховском лимане. Она попала в объектив орнитологов во время миграции вместе с ласточкой сельской.
Об этом рассказали на странице «Птицы Украины» в Facebook.
“Конечно идет миграция многих видов птиц, об этом я еще упоминаю в этом посте. Но отдельно хочу обратить внимание на встречи ласточки альбиноса. Дело пойдет о ласточке деревенской (Barn Swallow). Представьте, что для меня это уже третья регистрация такого явления”, — рассказал исследователь.
Он добавил, что в 2018 году редкую птицу видел над Карабиновским лугом, в 2019 над западной частью лугов у озера Булаховский лиман и 4 августа 2024 над самим лиманом. Во всех трех случаях это были молодые птицы, летевшие на юго-запад вместе в группе с другими сельскими ласточками.
Ласточка-альбинос полностью белая в отличие от привычных нам ласточок. Птичка очень редкая и имеет легкие перья. Она плохо видит днем и очень восприимчива к солнцу.
Читайте также:
Автор:
9 августа отмечается Всемирный день книголюбов. Сначала это был неофициальный…
В Днепропетровской области произошел пожар на электроподстанции.
В сети высмеяли аварийное состояние одной из маршруток Днепра.
Полиция открыла уголовное производство по факту надругательства над могилой военнослужащего.
9 августа отмечается Всемирный день книголюбов. Сначала это был неофициальный праздник любителей книг в США, но со временем им заинтересовали любители чтения во всем мире. Теперь в этот день в разных уголках мира в библиотеках проводятся различные конкурсы и мероприятия…
В Днепропетровской области произошел пожар на электроподстанции.
В сети высмеяли аварийное состояние одной из маршруток Днепра.
Полиция открыла уголовное производство по факту надругательства над могилой военнослужащего.
В Днепропетровской области сообщили о подозрении трем участникам организованной группы, а также третейскому судье.
Ярослава Магучих рассказала, куда потратит призовые за "золото".
Пока ситуация в энергетике несколько улучшилась.
В приюте на Днепропетровщине чудом спасли дикое животное с фронта.
Жители Кривого Рога сегодня услышат взрыв.
В Желтых Водах мужчина тратил деньги на себя с пенсионной карточки пожилой родственницы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!