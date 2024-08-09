В Днепропетровской области заметили редкую ласточку-альбиноса

Орнитологи Днепропетровщины заметили в области редкую ласточку.

Ласточка-альбиноса зафиксировали во время наблюдений птиц на Булаховском лимане. Она попала в объектив орнитологов во время миграции вместе с ласточкой сельской.

Об этом рассказали на странице «Птицы Украины» в Facebook.

“Конечно идет миграция многих видов птиц, об этом я еще упоминаю в этом посте. Но отдельно хочу обратить внимание на встречи ласточки альбиноса. Дело пойдет о ласточке деревенской (Barn Swallow). Представьте, что для меня это уже третья регистрация такого явления”, — рассказал исследователь.

Он добавил, что в 2018 году редкую птицу видел над Карабиновским лугом, в 2019 над западной частью лугов у озера Булаховский лиман и 4 августа 2024 над самим лиманом. Во всех трех случаях это были молодые птицы, летевшие на юго-запад вместе в группе с другими сельскими ласточками.

Ласточка-альбинос полностью белая в отличие от привычных нам ласточок. Птичка очень редкая и имеет легкие перья. Она плохо видит днем ​​и очень восприимчива к солнцу.

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