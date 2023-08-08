В Днепропетровской области загорелся лес

На территории Новомосковского района чуть не загорелись лесные насаждения.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Во вторник, 8 августа, к спасателям обратились местные жители и сообщили о пожаре возле села Андреевка.

Как оказалось, загорелся сухостой, а огонь стремительно распространялся на территорию Новомосковского лесничества. На место отправили спасателей Новомосковска, Днепра и Перещепиного и Магдалиновки.

По словам спасателей, горели сухая трава и подстилка лиственного леса, но на деревья огонь не распространился.

Огнем уничтожена подстилка лиственного леса на площади 0,02 га и сухостоя на площади 2,5 га.

Пожар локализован в 17:55 и ликвидирован в 18:44.

Погибших и травмированных нет.

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