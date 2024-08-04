В Днепропетровской области загорелось здание на территории частного домовладения

В Никопольском районе произошел пожар на территории частного домовладения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

4 августа в 05:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения, расположенного на улице Мира села Высокое Томаковское поселковое территориальное общество, — говорится в сообщении спасателей.

На месте пожарные установили, что загорелось хозяйственное сооружение и имущество внутри на площади 120 кв.м.

Пожар удалось потушить через полтора часа.

К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: