В Днепропетровской области загорелось здание на территории частного домовладения

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
4 августа в 05:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения, расположенного на улице Мира села Высокое Томаковское поселковое территориальное общество, — говорится в сообщении спасателей.
На месте пожарные установили, что загорелось хозяйственное сооружение и имущество внутри на площади 120 кв.м.
Пожар удалось потушить через полтора часа.
К счастью, обошлось без погибших и травмированных.
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