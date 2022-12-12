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В Днепропетровской области задержали женщину, которая перевозила таблетки для изготовления наркотиков

Сегодня 21:15
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55-летняя женщина на Peugeot 207 везла из-за границы в Днепропетровскую область большую партию таблеток для изготовления наркотиков.

Новости Днепра про В Днепропетровской области задержали женщину, которая перевозила таблетки для изготовления наркотиков

Злоумышленницу удалось остановить и задержать на одном из блокпостов сегодня, 12 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

При осмотре машины в левой задней двери нашли 16 крупных пакетов с эфедринсодержащими таблетками весом около 20 кг. Стоимость обнаруженного на черном рынке составляет около 2 млн гривен.

Женщину задержали и доставили в участок, машину изъяли. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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