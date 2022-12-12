В Днепропетровской области задержали женщину, которая перевозила таблетки для изготовления наркотиков

Злоумышленницу удалось остановить и задержать на одном из блокпостов сегодня, 12 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
При осмотре машины в левой задней двери нашли 16 крупных пакетов с эфедринсодержащими таблетками весом около 20 кг. Стоимость обнаруженного на черном рынке составляет около 2 млн гривен.
Женщину задержали и доставили в участок, машину изъяли. Решается вопрос о правовой квалификации события.
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