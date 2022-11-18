В Днепропетровской области задержали серийного «домушника»

В Марганце Днепропетровской области задержали серийного вора, мужчина подозревается в совершении четырёх краж.

35-летний мужчина был задержан во время очередной кражи. Полиция установила, что подозреваемый воровал бытовую технику, инструменты и другие ценные вещи из домов жителей Марганца. В дома он проникал, отжимая металлопластиковые конструкции на окнах.

Украденное задержанный потом продавал. Полицейским удалось изъять и вернуть хозяевам практически все.

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления по части 4 статьи 185 Криминального кодекса Украины (кража), теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы. Сейчас задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.

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