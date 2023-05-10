В Днепропетровской области задержали преступную группу наркосбытчиков

Следователи ГУНП в Днепропетровской области установили местонахождение нарколаборатории, которую фигуранты организовали в доме в одном из садовых обществ, и изъяли оборудование для изготовления психотропов.

В ходе обысков были обнаружены слип пакеты с веществом, похожим на метамфетамин и каннабис, 400 таблеток неизвестного происхождения, 6 гранат, запалы, более тысячи патронов, электронные весы и другие вещественные доказательства. Также изъят автомобиль Audi Q5.

Следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Также в ЕРДР внесены сведения о незаконном хранении боеприпасов, что предусмотрено ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Четыре участника группы – трое мужчин и женщина, задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении им сообщения о подозрении.

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